Exercices d'échecs à emporter sur une île déserte. Tome 3, 100 positions spectaculaires et instructives

C'est le 3e livre d'une série de quatre pour laquelle des auteurs différents ont choisi 100 positions qui les ont particulièrement marqué et qui sont à la fois amusantes et instructives. Dans chaque livre, les positions sont réparties en 4 sections de difficulté croissante. Auteur et éditeur de livres d'échecs depuis un quart de siècle, Graham Burgess a pu puiser les pépites présentées ici dans une mine de positions d'une rare richesse.