Des proies pour l'ombre Tome 2 : Lame vagabonde

Après avoir contré les plans de l'Ordre du Péché de Spada, Keith et Beth pensent profiter d'un repos mérité sans savoir que, dans l'ombre, l'ennemi se prépare à se montrer plus redoutable que jamais. Pourtant, la secte n'est pas la seule menace. Beth le comprend en entrant dans le cercle fermé des Stratton, une organisation aux rouages bien huilés, mais gangrénée par le patriarche. Ce dernier considère la jeune femme comme un danger pour son autorité et veut l'évincer à tout prix, quitte à se mettre Shane et sa fratrie à dos. En parallèle, une autre affaire préoccupe le clan de chasseurs. Depuis plusieurs mois, une personne mal intentionnée tente de ramener un esprit à la vie, causant, pour y parvenir la mort de victimes innocentes. Débute alors une longue enquête durant laquelle les enfants Stratton devront plonger au coeur d'une histoire familiale séculaire. Mais le passé donne des réponses auxquelles tout le monde n'est pas prêt à faire face. #MM #Fantôme #Humour #Vampires