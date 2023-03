Politique étrangère N° 1, mars 2023

Outre-Atlantique, les dernières élections de mi-mandat ont marqué un échec de Trump, mais le trumpisme reste bien vivace. Il déterminera largement la posture du Parti républicain pour les prochaines présidentielles et il est part intégrante du débat de politique étrangère ouvert par la fin de l'unipolarité américaine. Les Etats-Unis doivent-ils imposer sans apprêt leur puissance ? Doivent-ils se voir comme leader mondial de l'ordre démocratique ? Ou ne s'occuper du monde que quand son désordre les menace ? Ce débat de Grande Stratégie n'est pas tranché. Un an après l'agression russe, la guerre exprime et remodèle les sociétés. Du côté ukrainien : le choix d'une affirmation nationale de plus en plus unitaire, d'un fonctionnement démocratique, d'une ouverture vers un Ouest que symbolisent l'Union européenne et l'OTAN semble de plus en plus large. Du côté russe, la régression est tout aussi claire : répression politique, autoritarisme, retour à une défense paranoïaque appuyée sur des valeurs religieuses et rétrogrades, etc. Les nations se battent et les sociétés s'éloignent l'une de l'autre... La guerre d'Ukraine dévoile progressivement ses multiples conséquences : sur l'Allemagne, symbole des repositionnements stratégiques nécessaires ; sur l'impossible paix entre Arménie et Azerbaïdjan ; plus largement encore sur les problèmes de sécurité alimentaire. Les difficultés d'exportation via la mer Noire nous rappellent que la faim progresse dans le monde, et spécialement en Afrique, depuis 2019. Un phénomène dramatique et nouveau, après six décennies de recul.