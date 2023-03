Carnet du fan de manga et d'anime

Le carnet parfait pour tous les fans de mangas & d'animes ! Avec des pages pré-remplies à compléter, des infos sur tes mangas & anime préférés, des pages créatives, tu peux garder et noter tous tes secrets sur les pages de ton carnet spécial manga ! Crée tes moodboards avec tes univers préférés, remplis ton top de mangas et animes incontournables, liste les prochaines sorties à ne pas rater et compose en tableaux ta dream-team de personnages pour ton futur shonen !