Les petits pas perdus

"Dans ton sac, il n'y a pas que toi. Il y a tout ce que tu as laissé là-bas : La ville, les bruits, les gens, les langues, les musiques et les contes. Tu as tout ça dans ton sac. C'est ce qui fait avancer, qui fait que tu es toi. C'est ton sac. Partout où tu vas, il te suit. Tu es formidable". Un album pour parler des dangers et des difficultés de l'exil mais aussi d'espoir et d'amour.