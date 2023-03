Sans sucre c'est possible ! 60 desserts faciles et ultra-gourmands

Comme une envie de réduire votre consommation de sucre sans pour autant faire un trait sur la case " dessert " ? Sachez que vous tenez entre les mains le livre parfait pour vous permettre de manger vos desserts préférés sans sucres ajoutés - et sans édulcorants non plus. Résultat : 60 recettes ultra-gourmandes et 100 % de plaisir. Tartes, mousses, gâteaux ou encore pâtes à tartiner... Le secret ? Utiliser des aliments naturellement sucrés (ou qui ont un goût sucré) pour réaliser les recettes : des fruits bien mûrs, des fruits secs... rien de sorcier, promis ! ESSAYEZ, VOUS SEREZ BLUFFES ET VOUS VOUS REGALEREZ !