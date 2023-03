Le goût des objets

Dans la littérature et l'art, les objets sont partout. Et encore davantage depuis le milieu du XIX ? siècle avec l'ère de la bourgeoisie triomphante. Balzac entre dans les intimités avec les objets révélateurs ; les naturalistes élargissent le répertoire des objets ; le courant fantastique dans la lignée du romantisme cherche un esprit derrière l'objet ; pour symbolistes et décadents, l'objet d'art permet de sublimer la réalité ; les surréalistes s'en emparent pour casser les frontières du conscient. Voyage au pays des objets, en compagnie de Fiodor Dostoïevski, Charles Baudelaire, Guy de Maupassant, Edgar Poe, Gaston Leroux, Georges Perec, Jean-Philippe Toussaint, Roland Barthes, Matsuo Atsayuki, Dai Sijie, Alexandra David-Néel, Joseph Kessel, Willy Ronis, et bien d'autres...