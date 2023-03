Matria, île utopique, a été sauvée et protégée, il y a plus d'un siècle, de l'avidité destructrice des hommes par un groupe de femmes. Elles y vivent toujours en majorité et Marianne, chamane et femme sacrée, la gouverne dans le respect du contrat social instauré par celles qui l'ont précédée et qui repose désormais sur le pouvoir de la nature, l'inter subsistance et la liberté des genres. Charlotte, une jeune technicienne, un peu en vrac dans sa vie personnelle, débarque dans ce petit monde idyllique et en découvre avec curiosité et ravissement les secrets et étrangetés. Mais le retour d'exil de Fabrizio, jumeau de Marianne, autrefois violemment banni par leur mère, va réveiller d'anciennes blessures et bouleverser le pacte de l'île comme les sentiments de Charlotte. Tout en cherchant à se réinventer, parviendra-t-elle à pacifier le frère et la soeur ? Sauront-ils échapper à la fatalité ? Juliette Garrigue signe un récit poétique exultant de sensualité. Une tragédie dans la lignée du Médée de Christa Wolf, qui vient vous chercher au creux de la dialectique de notre humanité, réconciliant féminin et masculin. Un conte philosophique délibérément utopique. Matria est son premier roman.