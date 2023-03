Le dessin pour les nuls. 2e édition

A vos crayons ! Vous pensez que dessiner est un don inné ? Détrompez-vous : tout le monde est capable de dessiner, il suffit de se lancer ! Destiné aux débutants comme aux plus expérimentés, ce livre vous initie aux plaisirs du dessin. Des techniques de base (lignes, volumes, ombres, textures) aux techniques plus poussées, vous découvrirez le dessin sous ses multiples facettes. Point de fuite, perspective et 3D n'auront plus de secret pour vous grâce à des exercices clairs et amusants et à des modèles expliqués pas à pas. Découvrez comment : - Bien choisir votre matériel - Maîtriser la perspective et jouer avec les ombres - Dessiner des natures mortes, des paysages, et votre chat Pacha ! - Développer votre propre style - Et bien plus encore !