Duncan Andrews Tome 2 : Instinct animal

Le détective privé Duncan Andrews a l'avantage du terrain lorsqu'il s'agit de résoudre des crimes paranormaux : sa meilleure amie, Gina, est une sorcière séculaire, son chien est un zombie et son petit ami, Robbie, est un fantôme. Duncan a certainement du pain sur la planche avec cette nouvelle affaire. Quelqu'un a utilisé le crâne d'un puissant sorcier pour contrôler des animaux, et qui que ce soit, il ne cherche pas à créer un zoo pour enfants. Pour Gina, l'affaire est personnelle : elle sait à quel point la situation est dangereuse, puisque le sorcier était son père. Alors que Duncan pense qu'ils sont sur le point de résoudre l'affaire, une tragédie survient, laissant Gina dans le coma. Puis, après des années en tant que fantôme, Robbie décide finalement de passer à autre chose, laissant Duncan protéger seul le jeune Ashton Marsh, victime de plusieurs attaques d'animaux étranges. Soudain, Duncan se retrouve sans son filet de sécurité surnaturel. Sans ses amis, Duncan pourra-t-il vaincre le pouvoir du crâne d'Eleazar et garder Ashton en vie ? Ou bien la lutte pour sa vie se terminera-t-elle par des corps et des coeurs brisés ?