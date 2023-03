Initiation à la psychologie de Carl Jung

Si vous... - êtes relativement satisfait de vous ; - préférez rester plus ou moins bien dans cos pompes ; - n'êtes pas disposé à regarder en face vos côtés obscus ; - ne voulez pas exploiter votre potentiel de créativité qui dort en vous ; - ne ressentez pas le besoin de vous créer une nouvelle vie ; ... alors laissez tomber et ne lisez même pas la suite. Mais si vous... - en avez assez de certains aspects de votre vie, qu'ils vous contrarient ; - avez besoin d'accomplissement, de bonheur, d'aventure et de succès ; - être curieux de savoir comment comprendre autrui tout en respectant l'éthique ; - aimez apprendre et progresser culturellement, psychologiquement et humainement ; ... alors cette démarche est faite pour vous. Par contre... en lisant cette intiation à la psychologie de Carl G. Jung, dite psychologie des profondeurs, vous prenez le risque de vous mettre sur la voie pour devenir un ou une autre. Je vous livre ici des outils utilisés par ceux qui ont choisi de revoir la copie de leur vie. Certes, se lancer dans ce "voyage au long cours" demande du courage et, surtout, beaucoup de persévérance. Je dirai surtout qu'une bonne dose de sincérité et de lucidité est un ingrédient majeur. Car ce n'est pas toujours simple de se faire bousculer et déstabiliser. Pourtant, soyez assuré qu'en commençant cette démarche, vous aurz de bonnes surprises... tôt ou tard, et mieux vaut tard que jamais. Et, plus que tout, prenez conscience que c'est le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire. Aujoud'hui vous n'imaginez pas encore à quel point votre vie peut se révéler surprenante et porteuse d'un sens que vous ignorez. Pourtant, c'est à votre portée, juste là...