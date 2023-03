Barbara Pravi livre un manifeste pour la liberté et l'amour universel. " Levons nos voix Crions pour celles qui ne peuvent pas Crions pour celles qui ne peuvent plus Pour celles qu'on n'a jamais entendues " Dans cette invitation à la solidarité, elle en appelle au " réveil " de chacune et chacun d'entre nous pour nous exhorter à défendre nos libertés en refusant la résignation et la haine. Un texte fédérateur, traduit en arabe par Aref Al-Haidari et préfacé par l'autrice Huriya Asmahan, accompagné d'illustrations de Barbara Pravi.