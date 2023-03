Les deux vies de Marie Salmon

Au XVIIIe siècle, une jeune servante est accusée d'avoir tenté d'empoisonner toute la famille de ses maîtres à l'arsenic. Un procès qui a fait date dans l'Histoire. Inspiré de faits réels. Par l'auteur de Marie sans terre. Eté 1781, à Caen. Accusée d'avoir empoisonné son maître, Marie Salmon est arrêtée, jetée en prison et condamnée à être brûlée vive. Les mobiles de son crime restent obscurs, sa culpabilité mal établie, mais, en haut lieu, on semble pressé de voir la jeune fille périr sur le bûcher. Commence alors pour elle une descente aux enfers où elle devra lutter contre l'arbitraire, le mensonge mais aussi la peur et le découragement. Tout paraît perdu. Pourtant un jeune avocat se prend de passion pour cette ténébreuse affaire. Influencé par la philosophie des Lumières de son siècle, il voudrait qu'elle éclaire un peu plus l'institution judiciaire. Surtout, il est convaincu de l'innocence de Marie... Inspiré d'un fait divers réel qui a défrayé la chronique, le roman de l'affaire Marie Salmon nous entraîne dans la sinistre mécanique d'une justice qui n'en avait que le nom et livre également un passionnant tableau des moeurs de l'Ancien Régime dans les rues de Paris, de Caen et de Rouen.