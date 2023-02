Les protecteurs Tome 11 : Brisé

J'ai laissé tomber Caleb une fois parce que j'étais un lâche. Et il a fini par en payer le prix. Plus jamais... Dix ans de guerre et la perte de presque toute sa famille ont laissé Jace Christenson, un ancien sniper de 34 ans, sans attaches. Et il préfère qu'il en soit ainsi. Sa vie se résume à son travail au sein d'un groupe de justiciers clandestins, à la recherche quasi constante du dernier lien qui le rattachait à ce qu'il était auparavant, et à une série de rencontres sexuelles dénuées de sens qui n'ont qu'un seul but... ne rien ressentir. Mais lorsque Jace reçoit un appel lui annonçant que le jeune homme qu'il a sauvé deux ans plus tôt a disparu, il est obligé de faire face à la vérité qu'il essaye de nier depuis qu'il a posé les yeux sur Caleb Cortano. Que le jeune homme est bien plus que l'exception à toutes ses règles...