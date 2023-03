La reine de la dystopie revient avec un roman captivant et effrayant. Par l'autrice de Vox, best-seller international. Dans un futur proche, les Etats-Unis ont sombré dans le chaos après une crise économique sans précédent. Miranda Reynolds a perdu sa maison, son travail et son mari, il ne lui reste plus que sa fille Emma et quelques boîtes de conserve. En proie à l'insécurité dans un monde devenu anarchique, elles n'ont plus qu'un seul espoir : Femlandia. Miranda avait toujours affirmé qu'elle préfèrerait mourir plutôt que de vivre dans ce paradis autarcique réservé aux femmes, à l'abri de la violence des hommes, mais son instinct de survie ainsi que la présence d'Emma la poussent à franchir le portail surmonté de deux X entrelacés. Et si derrière son apparence idyllique se cachait l'enfer ?