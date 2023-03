La lettre de minuit

Lire tout seul avant de savoir lire, c'est possible avec Mini Bulles. Des premières BD à découvrir dès 3 ans : une BD sans texte conçue pour les petits. Les petits entrent naturellement dans les livres par les images : sans le soutien du texte, les images portent toutes les étapes du récit sans ellipse narrative. Sans texte, chacun est libre de se raconter l'histoire comme il le souhaite : à partir des images, l'enfant passe à l'oral et fait des phrases pour vous raconter l'histoire ou lire tout seul. Dans cette histoire : Tic tac, tic tac, madame la Taupe, le temps presse ! Une mystérieuse lettre doit être livrée de toute urgence ! Mais à qui peut bien être destiné ce fameux courrier ? Et surtout, que contient-il ? ... Une BD poétique en forme de conte qui aborde les thèmes du partage et de l'amitié à découvrir dès 3 ans. Dans chaque BD, un volet dépliant "Suivez-le guide" pour accompagner les parents et vous donner les clefs d'entrées dans une BD sans texte.