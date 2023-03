Activités de Pâques pour les petits

Les pages colorées de ce grand livre conçu pour les jeunes enfants sont remplies d'activités créatives et de jeux variés sur le thème de Pâques et du printemps. Les pages colorées de ce grand livre conçu pour les jeunes enfants sont remplies de jolies activités créatives toutes simples pour célébrer l'arrivée du printemps : des fleurs, des papillons, des lapins, des poussins... à fabriquer avec des matériaux courants que les enfants pourront se procurer facilement. Avec également des jeux, des choses à rechercher et à compter ou à dessiner, et des explications illustrées pas à pas, les enfants ne risquent pas de s'ennuyer !