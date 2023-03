La malédiction des Dragensblöt Tome 1

Perdu dans un brouillard londonien, Samuel Andersen échoue devant les grilles d'un mystérieux manoir. Très vite, il comprend que ce n'est pas un lieu ordinaire : le feu de cheminée ne s'éteint jamais, le portail s'éloigne dès qu'on tente de s'en approcher... et dans un immense couloir sont alignées quarante-six étranges portes, toutes fermées à clef. Plus bizarre encore, le manoir est occupé par les ancêtres de Samuel. Pire, ces spectres sont privés de repos à cause d'une malédiction jetée sur leur famille, les Dragensblöt.