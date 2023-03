Randonnées à vélo en Amérique du Nord - 50 itinéraires de rêve, source d'inspiration pour excursions de cyclotourisme, escapades en ville, balades à la campagne ou expéditions sportives sur deux roues Rédigé par de vrais passionnés de vélo, cet album magnifique constitue une splendide source d'inspiration et une boîte à outils pour imaginer et préparer vos prochaines excursions de cyclotourisme, escapades urbaines, balades sur de jolis chemins de campagne ou expéditions sportives sur deux roues aux quatre coins du Canada, des Etats-Unis et du Mexique.