La déesse de 3000 ans Tome 3

Un être divin trop bavard, une charpentière équipée d'un marteau magique et l'espiègle mère de Mitama... Le petit groupe enchaîne les rencontres inattendues, toujours à la recherche du sceau pour officialiser l'union de Jûzô et Mitama afin de la libérer de sa divinité millénaire. Alors que la quête semble toucher à son but, le plan de la déesse peut-il vraiment se dérouler sans accroc ?