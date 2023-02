Les Zatypiques

Yaël, Alice, Théo, Inès, Jules et Sarah 6 élèves du Lycée Copernic de Franqueville 6 élèves HPI, TDAH, DYS... Accompagnés de Camille, leur professeure et Emma, intervenante extérieure, ils vont participer à l'atelier "inclusion" de leur établissement. 6 adolescents qui vont se découvrir et se lier. Suivez le quotidien de nos jeunes héros et l'éclosion de leur projet commun.