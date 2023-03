Corps de fille, corps de femme. 15 récits

Quinze textes d'expression française écrits par des membres du Parlement des écrivaines francophones (PEF) sont réunis dans cet ouvrage collectif. Marie-Rose Abomo Mvondo Maurin (Cameroun), Emna Belhaj Yahia (Tunisie), Anissa Bellefqih (Maroc), Sophie Bessis (France/Tunisie), Bettina de Cosnac (Allemagne), Sylvie Le Clech (France), Alicia Dujovne-Ortiz (France/Argentine), Suzanne Dracius (Martinique), Sedef Ecer (France/Turquie), Lise Gauvin (Québec), Viktor Lazlo (Belgique), Danielle Michel-Chich (France/Algérie), Madeleine Monette (Québec), Cécile Oumhani (France/Tunisie) et Faouzia Zouari (Tunisie) proposent des récits personnels, paroles intimes et courtes fictions sur l'expérience singulière qu'est la féminité. Une manière de lutter contre les stéréotypes de genre et l'uniformisation médiatique et politique du corps des femmes, et de réaffirmer sa propriété inaliénable.