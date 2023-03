La souris qui devint roi

Il était une forêt dans laquelle, un beau jour, une toute petite souris poussée par la faim découvrit une toute petite couronne. Elle qui n'avait jamais rien vu de tel fut d'abord surprise, avant de la placer sur sa tête. Et oh, miracle ! La couronne lui allait à ravir... Tant et si bien que lorsqu'un ours vint à croiser le rongeur et qu'il lui demanda s'il était un roi, que répondit la souris ? "Oui, j'en suis un ! " De là commença un bien étrange ballet... Un conte qui parle du jeu des apparences, de l'ivresse du pouvoir et de la beauté des choses simples, simples comme un bouquet de pissenlits offert par un ami.