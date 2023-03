Les guidances de Mathilda. Livre oracle

Découvrez les messages que l'Univers souhaite vous transmettre ! Ce livre est un ouvrage de bibliomancie et permet de recevoir des messages, des réponses et des conseils simplement en le feuilletant. Posez votre question ou pensez fort à une situation ; puis ouvrez le livre au hasard et recevez votre message, votre réponse ou votre conseil. Les messages se divisent en 5 parties que voici : - Les réponses divinatoires - Les notes personnelles, messages du ciel et poèmes inspirants ou méditatifs - Les guidances pour le domaine sentimental - Les guidances pour le domaine professionnel - Le coaching spirituel Laissez-vous guider et inspirer par les poèmes et messages intuitifs que vous recevrez, ne cherchez pas à tout prix une réponse fermée par " oui " ou " non ". Au contraire, cet outil divinatoire a pour but d'ouvrir votre créativité et votre champ des possibles ! Ne vous limitez plus, votre potentiel est infini et l'Univers est illimité.