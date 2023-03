Le sentiment d'être différent. Se réaliser lorsqu'on n'entre pas dans les cases

Avoir le sentiment de ne pas être comme les autres conduit souvent à une crainte du regard de la société qui, fondée ou non, influe sur notre narcissisme bien entendu, mais aussi sur nos aspirations et nos choix de vie. Tout serait plus simple en effet si nous nous sentions " normaux ", et dotés des mêmes avantages, capacités et qualités de tout le monde. Nous serions sans doute plus heureux, voire en paix avec nous-même, tant le sentiment d'être différent génère de la gêne voire de la souffrance lorsque il semble nous priver de quelque chose auquel les autres ont droit : de la confiance en soi, et l'assurance de voir ses rêves se réaliser facilement. Quelle que soit l'origine de ce sentiment - des caractéristiques physiques qui s'écartent de ce qui est perçu comme la norme, mais aussi cognitives ou psychologiques, des maladies mentales ou physiques, une différence sociale, un traumatisme ou un secret de famille -, il peut nous conduire à nous replier, à attendre moins de la vie et des autres, à nous penser inférieurs. Dans cet ouvrage, Laurie Hawkes aborde la façon dont le sentiment de différence nous entrave, mais aussi la façon dont il nous pousse à nous distinguer, à nous surpasser et à nous réaliser.