Sexualité et handicaps. Dix fausses bonnes idées

Sexualité et handicaps ! Compatibles ou pas ? Si la réponse sociale est oui, les atermoiements qui persistent chez les accompagnateurs, familiaux ou professionnels, témoignent chez eux de la persistance d'un scepticisme ou même d'une crainte à ce sujet : celle que les personnes en situation de handicap seraient incapables de bénéficier du même accès que tous aux projets sexuels en cours dans notre société. Or, convenablement éduquées comme elles le sont depuis les années 1970 - 1980, elles ont plutôt démontré des aspirations cohérentes et des compétences dans ce domaine. Du moins celles qui ont les capacités relationnelles suffisantes. Malgré cela, l'environnement reste à la recherche d'une éducation sexuelle adaptée et efficace, un peu magique, qui permettrait de faire disparaître tous les risques pourtant inhérents aux pratiques sexuelles. Ce qui implique l'existence tout à fait imaginaire et inquiétante d'une sexualité transparente. Finalement, la transmission de savoirs et de compétences, de type éducation sexuelle, est assez simple et les personnes en situation de handicap y répondent bien. Ce sont les possibilités d'expérimentation qui leur manquent. Les premières bases à leur donner sont celles des capacités à s'inscrire dans des relations quotidiennes respectueuses fondées sur la réciprocité. Il convient en priorité d'aider les tout jeunes et les moins aptes à la relation à construire un schéma corporel sexué et érotique mais aussi de ne pas les exciter en les poussant à atteindre une sexualité adulte prématurée ou inaccessible. Il faut accepter que les autres nous échappent et expérimentent. Qu'ils se frottent à la réalité, quitte à s'y piquer. Nous allons nous employer à démontrer que les difficultés que nous rencontrons actuellement dans l'accompagnement résultent moins d'une défaillance des personnes accompagnées que de nos réticences. Réticences qui nous poussent à retarder, à compliquer ou même à empêcher leur accès à la sexualité au moyen de nos exigences extravagantes et par la surveillance continue que nous leur imposons. Nous verrons aussi qu'en cela nous sommes aidés par l'évolution sociale récente qui prône l'avènement d'un sujet prétendument omnipotent alors qu'elle le cadre très serré sous une avalanches d'injonctions nouvelles mal dissimulées sous de fumeux concepts et qu'elle réduit pour tous le champ de la liberté au profit de celui du contrôle. Les personnes traditionnellement assujetties, notamment les handicapés, sont les premières à pâtir du renforcement de ces contraintes sociales.