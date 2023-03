La constitution de 1958 au fil du texte

Les institutions de la Ve République sont toujours au coeur de l'actualité. Ne serait-ce que par les élections. Les crises récentes (gilets jaunes, Covid, Ukraine) aussi ont révélé le rôle de certaines. Chaque institution a été, plus ou moins, au centre du jeu : président, Premier ministre, ministres, Parlement, Conseil d'Etat, Conseil Constitutionnel. Toutes ces institutions nous sont devenues quotidiens. Beaucoup (trop) sont méconnues, voire inconnues du grand public. Or pour comprendre pourquoi quelle institution agit comme ci ou comme çà, mieux vaut la connaitre. Cela peut faciliter l'adhésion ou le rejet. Il y a incontestablement un déficit majeur en matière de connaissance de nos institutions. On chiffre à moins de 10 % de nos concitoyens qui disent connaitre leur Constitution. Or elle est le texte majeur de notre organisation sociétale. Dans la hiérarchie des normes, elle est numéro 1. Traités européens, lois, décrets, circulaires, décisions de justice, doivent tous respecter la Constitution. Cette dernière est d'actualité depuis 64 ans. Notre analyse est théorique, mais aussi, parfois même surtout, pratique. Et même critique. Le préfacier fait autorité absolue sur cette thématique. Sa préface en atteste.