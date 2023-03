Egalité Hommes-Femmes : Y a encore du boulot ! Pourquoi sept des huit personnages de Super Mario Kart sont-ils des hommes ? Et pourquoi est-ce la fille, bien sûr, qui roule à deux à l'heure et ne fait que glousser ? Saviez-vous qu'à l'origine, les femmes se rasaient les jambes quand elles ne pouvaient pas se payer de bas nylon ? Et que certains fins gourmets raffolent de placenta ? Dans ces petites chroniques féministes, Lisa Frühbeis nous parle de ses propres expériences et des leçons qu'elle en a tirées. Avec humour et sagacité, elle transforme ces " réalités vécues " en BD non seulement amusantes, mais aussi pertinentes. Elle ne recule devant aucun sujet : les menstruations, les poils ou encore la difficulté pour les femmes d'uriner en plein air, tout y passe !