Créatrice de mode, décoratrice d'intérieur

Avec plus de 450 autocollants, dont 100 à personnaliser, les enfants pourront donner libre cours à leur créativité. Ils auront plaisir à créer des planches de tendance et à aménager chaque pièce à l'aide des autocollants représentant des tissus d'ameublement, des éléments de décoration, des accessoires, des objets décoratifs... Les décorateurs en herbe apprécieront d'avoir toute une maison à leur disposition avec de nombreuses pièces à décorer : un espace de style marin, un jardin en été, une cuisine rétro, un atelier et une belle chambre à coucher.