Avant de devenir le Bouddha. Jatakas sur la bienveillance, l’amitié et le pardon

Le Bouddha est né à Lumbini, au Népal, sous le nom de Siddhartha Gautama. Dès son plus jeune âge, sa curiosité a porté sur ce phénomène étrange que nous appelons la vie. Sa quête l'a conduit à la libération de tout mal-être et à l'épanouissement de sa sagesse. Le reste de sa vie a été consacré aux autres en leur enseignant comment trouver le bonheur en eux-mêmes et être bienveillants à l'égard de tous. Lors de ces enseignements, il a raconté les histoires de ses nombreuses vies antérieures, avant qu'il ne devienne le Bouddha. Ces récits sont appelés les Jatakas ou "histoires de ses naissances" . Qu'il soit né femme de sagesse, singe ou chouette, il a toujours essayé d'être utile à autrui de façon désintéressée. Même s'il a vécu il y a plus de 2 500 ans, ces histoires du Bouddha continuent de nous apprendre beaucoup. Il existe plus de 500 Jatakas, dix d'entre elles ont été choisies, adaptées et illustrées dans le présent ouvrage pour les jeunes lecteurs.