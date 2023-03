Aussi profond que l'océan

Ben, 3 ans, disparaît. L'enquête pour le retrouver ne donne rien, provoquant l'implosion de la cellule familiale. Neuf ans plus tard, un jeune garçon de 12 ans sonne à la porte, faisant basculer leur vie une seconde fois : Ben est de retour... Ce roman culte de Jacquelyn Mitchard a été acclamé par la critique et le public, puis adapté au cinéma avec Michelle Pfeiffer. Le roman phénomène de Jacquelyn Mitchard, adapté au cinéma avec Michelle Pfeiffer Ben est âgé de trois ans lorsqu'il disparaît au milieu de la foule. Malgré les recherches de la police, Beth doit faire face à l'inacceptable : jamais plus elle ne reverra son fils. S'ensuivent de sombres années où chacun des membres de la famille voit sa vie transformée par le drame : Beth s'est réfugiée dans la brume des tranquillisants, Pat, son mari, se noie dans son travail et Vincent, l'aîné de leurs enfants, rongé par la culpabilité, part à la dérive. Neuf années se sont écoulées quand l'impensable survient : un adolescent sonne à la porte et Beth n'en croit pas ses yeux : Ben est de retour... Mêlant suspense psychologique et drame familial, ce roman d'une rare puissance ne pourra qu'émouvoir. " Une histoire superbe qui vous déchire le coeur. J'ai adoré ! " Mary Higgins Clark " Prenez votre respiration... Cette histoire sidérante ne vous laissera pas reprendre votre souffle. ' US Magazine