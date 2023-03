Le prince de ligne

Aristocrate belge, maréchal de l'armée du Saint-Empire et "maître des plaisirs" du congrès de Vienne, aussi bien que moraliste et homme de théâtre, le prince Charles Joseph de Ligne fut "le XVIIIe incarné" . Il fréquenta la plupart des personnalités de cette époque : Casanova dont il était l'ami, Rousseau avec lequel il conversait, Catherine II de Russie pour laquelle il écrivait des pièces de théâtre... Fils spirituel de Montaigne et de La Bruyère, il croque ses contemporains avec une ironie parfois cruelle dans les Fragments de l'histoire de ma vie. Sophie Deroisin nous livre un portrait nuancé et enthousiasmant du prince et de ses ambiguïtés.