Minorque. Réserve de la Biosphère

Minorque synthétise l'essence méditerranéenne une essence qui s'exprime à travers une histoire et une culture millénaires, d'un paysage riche et divers et d'habitants qui ont su faire de l'authenticité leur principale vertu. Dans ce guide nous vous découvrons tous les attraits de Minorque : plus d'une centaine de criques et de plages, des itinéraires pour découvrir les villages, les principaux gisements préhistoriques, des routes thématiques intéressantes, des excursions à pied et à vélo, des suggestions gastronomiques et toute l'information pratique dont vous avez besoin pour la connaître à fond, y compris des ressources cartographiques et des photographies actualisées.