Gérone Express

Ce photo-guide vous propose de partir à la découverte de Gérone et de ses alentours en vous promenant à travers places, rues et ruelles. Il vous montre ses grands monuments historiques, comme la cathédrale, la Pujada de Sant Domènec ou la basilique Sant Feliu, mais aussi les petits détails imperceptibles dont la ville nous fait cadeau. Une promenade dans Gérone, illustrée par des photographies et des plans, avec 100 endroits intéressants à découvrir au fil de votre parcours, mais aussi des itinéraires à thème : les ponts sur la rivière, l'architecture de style noucentista de Rafael Masó, les remparts... Et en pleine nature, les rives du Ter et la vallée de Sant Daniel.