Prince Aniaba. Le mousquetaire ivoirien de Notre-Dame de Paris

En juin 2019, deux mois après le violent incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, un monarque ivoirien créé la surprise en faisant un don pour sa reconstruction. Amon N'Douffou V explique alors son geste par un "lien fort" qui unit son royaume à la cathédrale. Tout débute en 1687 avec l'envoi en France d'un prince âgé de 15 ans. A Paris, il visite Notre-Dame. "Ce qu'il y vit le pénétra si fort", rapporte un témoin. Le garçon demande à voir Louis XIV et à devenir chrétien. Son voeu est exaucé. Il est baptisé sous le prénom du roi. Ce livre raconte l'enfance à Assinie et le voyage en France de Louis-Jean Aniaba. Traité avec égards à son arrivée, il devient mousquetaire en Picardie puis est renvoyé chez lui dans la perspective d'être cou-ronné et de servir les intérêts de ses nouveaux amis.