Les Juristes au soutien du transgénérationnel

Cet ouvrage, riche de vingt-cinq contributions, s'efforce de manière inédite de poser les bases juridiques d'une coexistence harmonieuse et, plus encore, d'une véritable coaction entre les générations. Il s'ordonne autour de deux grands axes : -Il met d'abord en avant un objectif de partage d'expérience et de pouvoir : sont ainsi évoquées des questions sociétales aussi actuelles et importantes que la famille transgénérationnelle, la dépendance et l'interaction entre jeunes et moins jeunes, le logement intergénérationnel, le viager et la constitution d'usufruit, les sociétés foncières solidaires, ou encore les clauses qui associent, dans un contrat ou les statuts d'une société, les représentants de générations différentes ; -il valorise ensuite un objectif un souci de transmission et de pérennité : sont alors notamment envisagées les donations et l'assurance-vie transgénérationnelles, le trust, la question des retraites, le rôle des fondations et fonds de dotation, ainsi que la progressive accession au droit et aux prétoires des générations futures, avec ici la perspective d'une protection de nos biens communs et, plus fondamentalement, de notre planète. Ainsi cet ouvrage intéresse-t-il autant le droit des personnes et de la famille que celui des sociétés ou de l'environnement, le droit du patrimoine aussi bien que le droit social ou les structures sociales et solidaires.