Un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour découvrir la Corse. Un guide tout en couleurs avec de nombreuses photos et cartes. Des centaines d'adresses et de pépites inédites découvertes par les auteurs. Des pistes pour explorer la Corse autrement, hors des sentiers battus, et une couverture nettement plus étendue du territoire corse que tous les autres guides. Plus de 100 pages sur la randonnée, avec notamment le GR(r)20 parcouru de bout en bout par un auteur (et randonneur ! ) chevronné. Des dizaines d'autres sentiers pour des balades d'une heure à une journée. Un chapitre consacré à la plongée : conseils techniques, spots, clubs... Un accent particulier mis sur les vacances en famille, et une couverture en profondeur des plages (les plus pratiques pour les enfants, les plus calmes en été...). Une grande variété de circuits ainsi qu'une sélection très pratique d'itinéraires pour découvrir le meilleur de la région, quel que soit le temps ou le budget disponible.