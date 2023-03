Le grand virage de l'humanité : illustré et augmenté

Le best-seller de Philippe Guillemant en version illustrée. Vers quel NOUVEAU FUTUR nous dirigeons-nous ? Philippe Guillemant nous explique la période que nous vivons et l'avenir que nous préparons. L'année 2020 restera dans l'histoire comme le début d'une grande transformation et d'un changement de cap pour l'humanité. L'apparition du virus a amorcé un véritable changement positif dans notre futur collectif. La plupart des coïncidences étranges, des mesures insensées et des erreurs absurdes qui ont jalonné la crise sont les signes d'un ancien futur - le foutur - en cours de désintégration progressive, comme sous l'emprise de la panique. Ce futur était en place depuis fort longtemps, créé par la vision matérialiste dominante selon laquelle l'être humain peut se réduire à une machine biologique. Pourtant, grâce aux progrès de la physique, cette vision aurait peu à peu été remise en question pour laisser place à un nouveau paradigme entraînant un nouveau futur dans lequel l'être humain a retrouvé son âme et le potentiel extraordinaire de sa conscience. C'est cette nouvelle vision du monde passionnante que nous explique l'auteur. Il fait le lien entre des phénomènes jusque-là inexpliqués tels que les E. M. I. et les synchronicités. Il nous explique le sens de la vie et surtout sur quelles bases fonder notre nouveau futur, selon un modèle dont les mots clés sont : autonomie, résilience et solidarité.