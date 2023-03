Mars 1968. Jean Artigues, jeune universitaire provençal en stage de recherche à Varsovie, y a tissé un réseau amical et professionnel. Il est non seulement le témoin intéressé, et souvent étonné, de la vie quotidienne dans une société du "Bloc de l'Est" , mais il est impliqué malgré lui dans des incidents quasi inconcevables en régime communiste, qui vont ébranler le pays et donner le prétexte de la dernière campagne antisémite "officielle" , provoquant l'émigration des trois quarts des Juifs de Pologne. Artigues est le spectateur privilégié d'évènements qui ont marqué l'histoire contemporaine de la Pologne et dont les effets se font encore sentir aujourd'hui. Cependant, "La dictature des ignares" n'est pas seulement un récit historique et politique ; il s'agit également du roman d'un amour qui s'acharne à vaincre les obstacles dans une situation complexe et dangereuse. Alain van Crugten est l'auteur de romans, nouvelles et pièces de théâtre, publiés pour la plupart à L'Age d'Homme et chez Luce Wilquin. Son Korsakoff a remporté le Prix Rossel des Jeunes, et il a reçu en 2004 un prix de l'Académie Royale de Belgique pour l'ensemble de son oeuvre. Egalement traducteur de six langues, il a traduit plus de quatre-vingts ouvrages, notamment des écrivains flamands Hugo Claus (Le Chagrin des Belges) et Tom Lanoye (La Langue de ma mère), d'écrivains polonais, dont S. I. Witkiewicz, Marian Pankowski, Bruno Schulz, SÅawomir MroÅek, ou du grand auteur tchèque Karel Capek. Pour l'écriture de ce roman, il s'est inspiré de son expérience de boursier en Pologne à l'époque qu'il décrit.