35 bonnes pratiques en UX Design. Les fondamentaux de la psychologie digitale, 2e édition

Vous souhaitez savoir comment rendre vos interfaces engageantes, intuitives et utiles pour vos utilisateurs ? Pour proposer des parcours utilisateurs réellement adaptés à leurs besoins, il est essentiel de connaître le fonctionnement de nos utilisateurs. Pour ce faire, la psychologie est un outil puissant ! Cet ouvrage pratique vous apportera des applications de la psychologie en vue de : rendre vos textes lisibles ; organiser vos écrans ; comprendre les modèles mentaux de vos utilisateurs ; trouver des solutions pour maintenir l'attention de vos utilisateurs ; penser un design engageant ; et aller au-delà des interfaces. Si vous souhaitez utiliser des recherches scientifiques robustes pour améliorer vos interfaces ou si vous avez besoin des solutions concrètes et applicables, cet ouvrage est fait pour vous ! La deuxième édition est enrichie et mise à jour. Elle propose également deux nouvelles bonnes pratiques en UX Design.