Le petit guide du semis

Un petit guide tout en couleurs pour se lancer dans ses propres semis au potager ! Se lancer dans ses semis au jardin, rien de plus ! Suivez ce guide, trouvez la bonne méthode pour semer (à la volée, en godet, en terrine, en place...), comment le réaliser et l'entretenir jusqu'à la récolte ! Description, périodes de semis et de récolte, entretien, astuces... grâce à de nombreuses fiches d'identification, vérifiez que vos semis se déroulent de la meilleure manière possible ! Chaque fiche est illustrée avec un dessin très précis pour reconnaître en un clin d'oeil les plantules et le moment de repiquage. D'un tout petit format, ce livre tient dans une poche pour être le compagnon idéal dans votre jardin.