Les Russes blancs : contexte d'une émigration. Tome 1

Vous vous intéressez à la Révolution russe de 1917 ou vous avez un ancêtre Russe "blanc" , mais que signifie "blanc" ? Il a quitté la Russie au moment de la Révolution ou après la guerre civile, mais que s'est-il vraiment passé à cette époque ? Ce premier volume comporte trois grandes parties : - il fait d'abord le point sur les différentes vagues d'émigration russe et tente d'expliquer pourquoi la première émigration est qualifiée de "blanche" . Il évoque l'importance du devoir de mémoire pour ne rien oublier des difficultés rencontrées par ces migrants sur les chemins de leur exil - la deuxième partie revient sur le contexte historique dans lequel vivaient nos ancêtres afin d'appréhender au mieux la réalité de leur époque : contexte social, institutionnel, religieux et éducatif dans l'Empire russe au moment du déclenchement de la Première Guerre mondiale- la troisième partie présente la succession des révolutions et de guerres dans lesquelles furent plongés nos ancêtres et qui changèrent à jamais leur destin. La Première Guerre mondiale est abordée sous l'angle du front russe, avec une section consacrée au corps expéditionnaire russe en France. La complexité de la guerre civile et le sort des Armées blanches sont traités dans leur globalité.