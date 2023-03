Ni sainte ni touche

Quelles sont les sources religieuses de nos expressions les plus répandues, qu'elles puisent leurs origines dans la Bible, dans l'histoire de l'Eglise ou dans l'argot ecclésiastique ? Plus de 400 notices illustrées, rédigées avec humour. Un régal. Cette nouvelle bible est le fruit d'un travail de bénédictin qui a fouillé le capharnaüm des expressions françaises. Celles qui ne sont connues ni d'Adam ni d'Eve comme celles qui remontent à Mathusalem ou qui sont vieilles comme Hérode. Les auteurs sont demeurés étrangers à tout esprit de chapelle. Loin de verser dans l'hérésie et sans risquer d'être mis à l'Index, ils en ont tiré une kyrielle de notices, autant qu'un curé peut en bénir. Néophytes et novices cesseront donc de s'exclamer : " c'est de l'hébreu tout ce prêchi-prêcha ! " et, sans être grands clercs, n'auront guère besoin d'une année sabbatique ni même de 107 ans pour saisir tout l'intérêt de ce travail. Cet ouvrage, qui a reçu son nihil obstat et son imprimatur, paraît bien avant la Saint-Glinglin. Sa sortie sera bien vite annoncée par une fumée blanche et une déclaration urbi et orbi de l'éditeur. Ces quelques pages permettront aux braves gens ainsi qu'aux brebis égarées, et autres piliers d'Eglise, de tenir colloque et de disserter sur le sexe des anges. De leurs côtés, les punaises de sacristie se liguant avec les grenouilles de bénitier sonneront les cloches aux auteurs sans faire preuve de charité chrétienne. Il faudra tout de même au préalable avoir craché au bassinet la modique somme de XX , parce qu'on ne se bat pas pour des prunes et qu'il faut bien gagner son pain à la sueur de son front ! Enfin, si l'on n'adhère pas au credo de cet ouvrage, il pourra finalement être gagé au mont-de-piété sans avoir besoin de battre sa coulpe ni de recevoir l'absolution après avoir vidé son sac !