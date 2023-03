Yasha Tome 4 : Perfect edition

Moichi a été infecté par le virus mortel CKV ! L'attaque bioterroriste n'était qu'un piège orchestré par Rin pour provoquer la fermeture du laboratoire de l'université Rakuhoku (au courant de l'existence du virus) et pour faire souffrir Sei. Ce dernier, démuni face à cette maladie sans remède, prend alors une décision lourde de conséquences... Récompensée d'un Shogakukan Manga Awards en 2002 pour ce récit, la célèbre Akimi Yoshida revisite le mythe du Yasha et du Bodhisattva sur fond de réflexion sur la génétique. On retrouve dans ce titre de nombreux thèmes chers à l'autrice, comme la parentalité et le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Une grande oeuvre à découvrir pour tous les fans de Banana Fish ou de science-fiction... ou les deux !