Venom : L'intégrale. 1984-1991

Quand Spider-Man se trouve un nouveau costume au cours des Guerres Secrètes, il ignore qu'il s'agit en fait d'un symbiote extraterrestre, qui se liera par la suite au journaliste Eddie Brock pour devenir Venom, l'un des anti-héros les plus populaires de l'univers Marvel ! Mais la route est longue pour atteindre ce statut, et Venom commence par être l'ennemi juré du Tisseur. Nouvelle collection dans la gamme INTEGRALE pour l'un des personnages les plus plébiscités de l'univers Marvel depuis 40 ans, et maintenant star de deux films à succès. Les épisodes recueillis ici sont pour l'essentiel tirés de la série Amazing Spider-Man, mais notons la présence d'une longue histoire de 60 pages jamais publiée en France, alliant les Avengers à Venom !