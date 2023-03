Polo Tome 4 : Polo et la flûte magique

Polo est une référence de la BD sans texte. Les images sont fluides et s'enchaînent avec un rythme parfait, sans ellipse, laissant libre cours à l'imagination. Dès le plus jeune âge, l'enfant peut lire, faire des phrases et raconter l'histoire par lui-même. Dans ce tome 4 : 3 merveilleuses histoires sans paroles, faites d'aventure, de rencontres et de poésie. Polo et la flûte magique : Polo pêche en mer quand une grosse vague l'emporte et le dépose au pied d'une montagne. Là, un mystérieux panda lui offre une flûte avant de disparaître. Polo et sa bonne étoile : C'est l'hiver. Une étoile filante se faufile dans la maison de Polo et l'entraîne dans un monde gris et triste où un vieil homme attend un train... Polo dans l'espace : Polo a trouvé une soucoupe volante sur sa terrasse, il monte à bord et fait la rencontre d'une malicieuse famille extra-terrestre.