Les superpouvoirs de la pensée positive

Vous êtes de ceux qui voient le verre à moitié vide ? Tout semble aller de travers et la malchance vous poursuit ? Il est temps de remettre du positif dans votre vie et d'oeuvrer à la réalisation de vos souhaits. Dans ce livre, l'autrice dévoile une méthode efficace pour s'accomplir. Grâce à des exercices ludiques, vous apprendrez à affirmer vos désirs et attirer à vous les circonstances favorables. Elle enseigne la puissance insoupçonnée de la pensée : comment modifier vos émotions négatives en ondes positives ? Comment faire confiance au pouvoir de votre imagination ? Comment révéler le meilleur de vous-même ? Qu'on l'appelle feel-good, psychologie positive ou loi d'attraction, c'est aujourd'hui scientifiquement reconnu : le positif attire le positif. Pratiquer la pensée magique c'est se remettre au coeur d'un processus de conquête du bonheur. Accepter de renouer avec la chance et vivre la vie de vos rêves.