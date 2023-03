The Cave King Tome 4

Exilé sur une île hostile, le prince banni devra apprendre à survivre à la force de sa pioche ! Heal, ancien prince de son royaume, continue à défricher sa petite île et à extraire toutes sortes de pierres et de minerais étranges. Alors que l'île se développe tranquillement et paisiblement, la menace du Léviathan, la gigantesque créature légendaire, se rapproche...