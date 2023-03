La reine des ombres

D'abord, courtiser le Roi des Ombres. Puis l'épouser. Enfin, le tuer et récupérer son royaume... Personne ne connaît l'étendue des pouvoirs du Roi des Ombres, fraîchement couronné. Certains disent qu'il peut contrôler les ombres qui errent autour de lui et les manipuler à sa guise. D'autres que les ténèbres lui murmurent les secrets de ses ennemis. Peu importe, Alessandra sait ce qu'elle veut, et rien ne pourra l'empêcher de mettre son plan à exécution. Mais la jeune fille n'est pas la seule personne qui cherche à conquérir le trône. Et alors que les attaques envers le Roi se multiplient, elle se retrouve à devoir mettre toute son énergie à le défendre, le temps qu'il puisse faire d'elle sa reine. Car après tout, quoi de mieux pour un roi des ombres qu'une reine perfide et rusée ? .