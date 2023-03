Il n'y a pas de Noirs en Afrique. Déconstruire les mythes de la réussite et du mérite

Suis-je noir ? C'est la question que s'est posée Charles Cédric à son arrivée en France. Lui qui est encore étudiant découvre qu'on le considère davantage comme "Noir" que comme Charles ou Cédric. Que signifie cette étiquette ? Des années plus tard, à travers cet essai brillant, drôle aussi, il déconstruit cette manie de nommer "noire" toute personne à la couleur de peau foncée. Il en retrace les origines, en révèle l'absurdité, étudie l'hégémonie des Noirs américains, l'invention du concept de "Noir" et le mal que provoque sa perpétuation... Il pose et répond à des questions essentielles : peut-on combattre le racisme avec les armes du racisme ? Et si nous avions tout faux en qualifiant les gens de "Noirs" ou de "Blancs" ? Un livre qui rassemble, invite à réfléchir et à construire un futur de paix.